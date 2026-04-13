Lunes, 13 de Abril 2026
Accidente en Av. Felipe Varela deja un herido y genera caos vehicular
Policiales

Accidente en Av. Felipe Varela deja un herido y genera caos vehicular

Un accidente en Av. Felipe Varela dejó a un conductor con un corte profundo en el labio tras chocar su Peugeot contra postes y una vivienda. La rápida intervención de emergencias fue clave para su traslado al hospital. La comunidad espera resultados de las investigaciones para mejorar la seguridad vial.

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Un accidente automovilístico se registró este domingo a las 09:19 en Av. Felipe Varela, donde un vehículo Peugeot chocó contra tres postes de alumbrado y luego contra la columna de una vivienda. Al llegar los equipos de emergencia, encontraron a un hombre en el interior del auto, quien presentaba un corte profundo en el labio.

Bomberos Voluntarios Águilas de Acero y personal del DEM 107 brindaron los primeros auxilios antes de trasladar al herido a un hospital local. La pronta actuación de los servicios de emergencia fue clave para asegurar la atención médica necesaria, a pesar de las lesiones del conductor.

Las autoridades están investigando las causas del siniestro para prevenir futuros accidentes y mejorar la seguridad vial en la ciudad. La comunidad permanece atenta a los resultados de las indagaciones, dado que la seguridad en las vías es una prioridad para los habitantes de La Rioja.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito seguridad vial bomberos policía atención médica
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