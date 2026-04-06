Lunes, 6 de Abril 2026
Accidente en avenida Circunvalación: colisión sin heridos pero con fuerte impacto en el tránsito
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Accidente en avenida Circunvalación: colisión sin heridos pero con fuerte impacto en el tránsito

Un choque en cadena en la avenida Circunvalación involucró a una camioneta de Transener y dos autos particulares, afectando el tránsito por varios minutos. Afortunadamente, no hubo heridos graves, pero se resaltó la necesidad de mayor precaución en rutas con alta circulación.

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Un accidente de tránsito ocurrió en la mañana de este lunes en la avenida Circunvalación, involucrando a tres vehículos, entre ellos una camioneta de la empresa Transener y dos automóviles particulares. A pesar de la magnitud de los daños materiales, no se reportaron heridos graves.

Los servicios de emergencia respondieron rápidamente al siniestro, asegurando la seguridad de conductores y peatones en la zona. Las autoridades locales recomendaron a los automovilistas evitar el área mientras se llevaban a cabo las tareas de limpieza y verificación de los vehículos afectados.

El incidente generó demoras en el tránsito que se extendieron durante varios minutos. Este hecho resalta la necesidad de mayor concientización sobre las normas de tránsito, especialmente en arterias con alta circulación, y subraya la importancia de conducir con precaución.

La seguridad vial es un tema prioritario en la región, considerando el aumento de vehículos circulando. La comunidad espera la implementación de campañas de concientización que promuevan la responsabilidad al volante y un monitoreo más estricto de las condiciones de las vías.

Etiquetas: argentina tránsito accidente de tránsito seguridad vial emergencia autoridades locales
TL;DR

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