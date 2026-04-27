Lunes, 27 de Abril 2026
Accidente en barrio Centro: tres jóvenes ingresan al hospital tras choque de motos
Policiales

Accidente en barrio Centro: tres jóvenes ingresan al hospital tras choque de motos

Un siniestro vial en la intersección de Independencia y Chile dejó tres jóvenes heridos tras una colisión entre motocicletas. La falta de precaución fue clave en el incidente. Se intensificará la concientización sobre seguridad vial en la comunidad.

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Un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de calles Independencia y Chile, en el barrio Centro de La Rioja, dejando a tres jóvenes heridos. El incidente, que tuvo lugar pasadas las 23:40, involucró a dos motocicletas y generó preocupación entre los vecinos de la zona.

Uno de los conductores, un joven de 24 años, manejaba una Dax 70cc sin dominio, mientras que el otro, de 20 años, guiaba una Honda GLH 150cc acompañado por otro joven de la misma edad. La falta de precaución y el incumplimiento de las normas de tránsito fueron factores que contribuyeron a la colisión.

Los tres ocupantes quedaron en el asfalto con diversas lesiones, siendo trasladados al hospital por el personal del DEM 107 tras las primeras curaciones en el lugar. Uno de los jóvenes presentó cortes y escoriaciones, otro una herida profunda en la pierna, y el acompañante sufrió traumatismos abdominales.

La comunidad ha manifestado su inquietud por estos incidentes, subrayando la urgencia de intensificar las campañas de concientización sobre seguridad vial. En este contexto, las autoridades locales están considerando nuevas estrategias para mejorar la seguridad en las calles a medida que la ciudad crece.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito jóvenes heridos seguridad vial tránsito bomberos voluntarios
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