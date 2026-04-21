Accidente en Bazán y Bustos: motociclista sufre lesiones en choque múltiple

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Un motociclista resultó con heridas de consideración tras un grave accidente de tránsito en la intersección de Bazán y Bustos. El incidente ocurrió cuando el conductor de una motocicleta de 150cc perdió el control tras chocar con la puerta de un Volkswagen que fue abierta inesperadamente por su conductor.

Luego de la colisión inicial, el motociclista cayó sobre la calzada y fue embestido por un tercer vehículo, un Toyota, que no pudo evitar el impacto. El personal de emergencias llegó al lugar para brindarle asistencia inmediata y realizar las primeras curaciones antes de trasladarlo a un centro médico para recibir una atención más compleja.