Accidente en calle Congreso: tres jóvenes gravemente heridos en choque de motos

Este jueves, un grave accidente de tránsito tuvo lugar en las cercanías de calle Congreso, antes de llegar a Roque A. Luna, donde colisionaron dos motocicletas de manera violenta. El siniestro dejó como saldo a tres personas con heridas de consideración, lo que generó un despliegue importante de las fuerzas de seguridad y servicios de salud en la zona.

Las motocicletas involucradas fueron una Motomel 110cc y una Zanella ZB. Testigos reportaron que el impacto fue tan severo que los ocupantes quedaron tendidos en el asfalto, lo que motivó la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Ante la gravedad de las lesiones, se requirió la asistencia de dos ambulancias que trasladaron a los heridos al hospital Vera Barros para atención especializada. La circulación en la zona se vio interrumpida mientras el personal policial realizaba las pericias necesarias para esclarecer las causas del accidente.