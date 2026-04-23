Accidente en La Rioja capital: ciclista herido tras impacto con un auto

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Un ciclista, identificado como Luis Robles, de 63 años, sufrió lesiones tras colisionar con un automóvil en la intersección de Julio César Corzo y Rivadavia en la tarde del miércoles, alrededor de las 17.44 horas. El vehículo, un Volkswagen Suran de color azul, era conducido por Carlos Molina, de 50 años, quien resultó ileso.

El impacto provocó la interrupción parcial del tránsito, lo que llevó a que una dotación de emergencias se trasladara al lugar para realizar tareas de seguridad y brindar los primeros auxilios a Robles, quien presentaba escoriaciones. Las causas del accidente aún están bajo investigación.

Este incidente resalta la importancia de implementar medidas de seguridad más efectivas para ciclistas y peatones, dada la creciente circulación de bicicletas en la ciudad. Se espera que las autoridades locales y provinciales evalúen la infraestructura vial y lancen campañas de concientización para mejorar la convivencia entre conductores y ciclistas.

La comunidad espera avances en las investigaciones para esclarecer el incidente y adoptar medidas que prevengan futuros accidentes, promoviendo así un entorno más seguro en las calles de La Rioja.