Lunes, 6 de Abril 2026
Accidente en La Rioja: daños materiales y conductor dio positivo en alcoholemia
Policiales

Accidente en La Rioja: daños materiales y conductor dio positivo en alcoholemia

Un siniestro vial en la intersección de avenidas en el Parque de la Ciudad dejó daños materiales, pero sin lesiones. El conductor involucrado dio positivo en el test de alcoholemia, lo que despierta preocupaciones sobre la seguridad vial. La policía busca al vehículo que se dio a la fuga.

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Un accidente de tránsito ocurrió este domingo a las 05:15 en la intersección de avenida Dr. César Romero y avenida Las Banderas, en la zona del Parque de la Ciudad. Un automóvil chocó contra la parte trasera de otro vehículo, el cual se dio a la fuga tras el impacto. A pesar de los daños materiales, no se registraron lesiones personales.

El conductor del automóvil implicado fue sometido a un test de alcoholemia que resultó positivo. Esta situación ha generado preocupación sobre la seguridad vial en la región. El afectado fue revisado por personal médico en el lugar y no requirió traslado a un centro médico.

Las autoridades están llevando a cabo las actuaciones necesarias para localizar el vehículo que se escapó. La policía espera que testigos puedan ofrecer información que ayude a identificar al responsable del siniestro. Este evento resalta la urgencia de implementar campañas de concientización sobre las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito seguridad vial alcohol tránsito policía
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