Accidente en La Rioja: daños materiales y conductor dio positivo en alcoholemia

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Un accidente de tránsito ocurrió este domingo a las 05:15 en la intersección de avenida Dr. César Romero y avenida Las Banderas, en la zona del Parque de la Ciudad. Un automóvil chocó contra la parte trasera de otro vehículo, el cual se dio a la fuga tras el impacto. A pesar de los daños materiales, no se registraron lesiones personales.

El conductor del automóvil implicado fue sometido a un test de alcoholemia que resultó positivo. Esta situación ha generado preocupación sobre la seguridad vial en la región. El afectado fue revisado por personal médico en el lugar y no requirió traslado a un centro médico.

Las autoridades están llevando a cabo las actuaciones necesarias para localizar el vehículo que se escapó. La policía espera que testigos puedan ofrecer información que ayude a identificar al responsable del siniestro. Este evento resalta la urgencia de implementar campañas de concientización sobre las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol.