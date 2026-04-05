Accidente en Ruta 27 deja a un adolescente con fractura de clavícula

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Un accidente en la Ruta 27 dejó a una menor de 16 años con una fractura en la clavícula. El hecho fue informado por la Comisaría Distrito Patquía, que recibió un aviso a través de la línea de emergencias 101. Los ocupantes del vehículo fueron trasladados al nosocomio local tras ser asistidos por una ambulancia de Chepes.

El vehículo involucrado, un Chevrolet Astra de color blanco, era conducido por Mario Rolando Pérez, de 28 años y oriundo de Vichigasta. Según el conductor, perdió el control al quedarse dormido, lo que provocó que el automóvil derrapara y diera varios tumbos antes de quedar en posición normal, a unos 7 metros de la carretera.

El conductor resultó ileso, mientras que la menor fue diagnosticada con una fractura de clavícula derecha y trasladada a la capital de La Rioja para atención médica especializada, acompañada por su madre. El comisario Miguel Varas estuvo a cargo de las labores policiales en el lugar del incidente, donde se realizó el oficio médico correspondiente.

La comunidad de Vichigasta ha expresado su preocupación por la seguridad vial, subrayando la importancia de la conducción responsable y la necesidad de campañas de educación vial para prevenir futuros accidentes.