Lunes, 6 de Abril 2026
Accidente en Ruta 27: un menor herido tras vuelco por desatención de un policía
Policiales

Accidente en Ruta 27: un menor herido tras vuelco por desatención de un policía

Un grave accidente en la Ruta Provincial N° 27 dejó a un adolescente de 16 años con fractura en la clavícula. El conductor, un policía de 28 años, resultó ileso. Se investigan las causas del siniestro.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un grave accidente de tránsito se registró el sábado por la tarde en la Ruta Provincial N° 27, a aproximadamente 43 kilómetros de Patquía. Un Chevrolet Astra blanco volcó tras perder el control, según informes de la Comisaría de Portezuelo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14.30 horas cuando el conductor, Mario Pérez, de 28 años y miembro de la fuerza policial, admitió haber caído dormido al volante. Esto provocó que el vehículo derrapara y terminara a unos siete metros de la calzada.

A pesar de la gravedad del accidente y los daños materiales, Pérez resultó ileso. Sin embargo, su acompañante, un adolescente de 16 años de apellido Suárez, sufrió una fractura en la clavícula derecha. Fue asistido en el lugar por personal médico de Chepes y luego trasladado de urgencia a un centro asistencial en La Rioja Capital para estudios más detallados.

El siniestro fue reportado por un transeúnte al servicio de emergencias 101, y en el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de salud. El vehículo accidentado fue retirado por una grúa y llevado a Vichigasta, mientras se llevan a cabo las pericias pertinentes.

Etiquetas: chepes la rioja accidente de tránsito ruta provincial 27 política de seguridad vial emergencias
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2822 articles →

Artículos relacionados

Violencia en Aimogasta: un trabajador rural lesionado en enfrentamiento con cuchillo

Detención de Enzo Duarte: claves en la investigación del homicidio en La Rioja

Mujer herida en choque entre motos y auto en la capital riojana
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar