Accidente en Ruta 27: un menor herido tras vuelco por desatención de un policía

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Un grave accidente de tránsito se registró el sábado por la tarde en la Ruta Provincial N° 27, a aproximadamente 43 kilómetros de Patquía. Un Chevrolet Astra blanco volcó tras perder el control, según informes de la Comisaría de Portezuelo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14.30 horas cuando el conductor, Mario Pérez, de 28 años y miembro de la fuerza policial, admitió haber caído dormido al volante. Esto provocó que el vehículo derrapara y terminara a unos siete metros de la calzada.

A pesar de la gravedad del accidente y los daños materiales, Pérez resultó ileso. Sin embargo, su acompañante, un adolescente de 16 años de apellido Suárez, sufrió una fractura en la clavícula derecha. Fue asistido en el lugar por personal médico de Chepes y luego trasladado de urgencia a un centro asistencial en La Rioja Capital para estudios más detallados.

El siniestro fue reportado por un transeúnte al servicio de emergencias 101, y en el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de salud. El vehículo accidentado fue retirado por una grúa y llevado a Vichigasta, mientras se llevan a cabo las pericias pertinentes.