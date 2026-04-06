Martes, 7 de Abril 2026
Accidente en Ruta 38: mujer pierde el control y provoca colisión con camioneta
Policiales

Accidente en Ruta 38: mujer pierde el control y provoca colisión con camioneta

Una mujer de 64 años chocó su Peugeot contra una camioneta en la ruta Nacional N° 38, sin dejar heridos pero con daños materiales. Las autoridades investigan el accidente y resaltan la importancia de la prudencia en las vías.

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Recientemente, se registró un accidente en la ruta Nacional N° 38 donde una mujer de 64 años perdió el control de su automóvil, colisionando con una camioneta detenida en la banquina. El joven de 23 años, propietario de la Ford Ranger, también estuvo involucrado en el incidente.

Las autoridades informaron que el choque ocurrió cuando el automóvil marca Peugeot impactó contra la camioneta, la cual no contaba con señalización. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales están siendo evaluados.

La policía provincial continúa investigando las causas del siniestro, resaltando la importancia de la prudencia al conducir, especialmente en rutas con condiciones adversas. Se recuerda a los conductores la necesidad de respetar las normativas viales para prevenir accidentes que, aunque no siempre resultan en lesiones, pueden causar inconvenientes significativos.

Con el avance de la temporada de turismo, la seguridad en las rutas se vuelve un aspecto de gran relevancia para la comunidad y quienes transitan por la provincia.

Etiquetas: la rioja ruta 38 accidente de tránsito policía provincial seguridad vial turismo
TL;DR

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