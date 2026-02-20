Accidente en Ruta 74: varios heridos tras choque entre camión y camioneta

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 1.186 de la Ruta Nacional N° 74, involucrando un camión Scania y una camioneta Peugeot Partner, resultando en varias personas heridas. El camión, conducido por un hombre de 64 años apellidado Zapata, sufrió escoriaciones en su espalda, rodilla y codos.

Por su parte, el conductor de la camioneta, de 44 años y apellidado Chanclalay, presentó lesiones más graves, incluyendo escoriaciones, una fractura de costilla y cortes en diversas partes del cuerpo. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado a la ciudad de Chilecito para someterse a estudios médicos más exhaustivos.

Los primeros informes indican que el camión se desplazaba en dirección norte-sur, mientras que la camioneta lo hacía en sentido contrario. Tras la colisión, el camión terminó en la banquina opuesta y la camioneta quedó sobre la calzada. Las autoridades procederán con los test de alcoholemia y han iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro.