Viernes, 20 de Febrero 2026
Accidente en Ruta 74: varios heridos tras choque entre camión y camioneta
Accidente en Ruta 74: varios heridos tras choque entre camión y camioneta

Un accidente en el kilómetro 1.186 de la Ruta Nacional N° 74 dejó a dos conductores heridos: uno con escoriaciones y otro con fractura de costilla. Se investigan las causas del siniestro.

Un accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 1.186 de la Ruta Nacional N° 74, involucrando un camión Scania y una camioneta Peugeot Partner, resultando en varias personas heridas. El camión, conducido por un hombre de 64 años apellidado Zapata, sufrió escoriaciones en su espalda, rodilla y codos.

Por su parte, el conductor de la camioneta, de 44 años y apellidado Chanclalay, presentó lesiones más graves, incluyendo escoriaciones, una fractura de costilla y cortes en diversas partes del cuerpo. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado a la ciudad de Chilecito para someterse a estudios médicos más exhaustivos.

Los primeros informes indican que el camión se desplazaba en dirección norte-sur, mientras que la camioneta lo hacía en sentido contrario. Tras la colisión, el camión terminó en la banquina opuesta y la camioneta quedó sobre la calzada. Las autoridades procederán con los test de alcoholemia y han iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro.

Etiquetas: chilecito ruta nacional 74 accidente de tránsito personas lesionadas investigación tránsito
