Martes, 21 de Abril 2026
Accidente en Ruta Nacional 38: motociclista herido tras maniobra peligrosa
Policiales

Accidente en Ruta Nacional 38: motociclista herido tras maniobra peligrosa

Un motociclista sufrió lesiones leves al caer en la Ruta Nacional 38 tras intentar esquivar a un ciclista. Este accidente resalta la creciente preocupación por la seguridad vial en la provincia.

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Un motociclista sufrió lesiones leves tras caer en la Ruta Nacional 38 al intentar esquivar a un ciclista durante la noche del lunes. El conductor perdió el control de su vehículo en el momento de la maniobra, pero fue asistido en el lugar y no requirió traslado al hospital debido a la falta de gravedad de sus heridas.

Este incidente se suma a una serie de accidentes recientes en la misma ruta, lo que ha generado preocupación entre las autoridades locales. Para abordar el aumento de siniestros en las rutas provinciales, se han intensificado los controles y acciones de concientización dirigidas a los conductores.

La Ruta Nacional 38 es vital para el transporte agrícola y turístico, conectando diversas localidades. Sin embargo, los accidentes como el del lunes subrayan la importancia de la seguridad vial y el respeto a las normas de tránsito, especialmente en áreas con alta presencia de ciclistas y motociclistas.

Este tipo de situaciones resalta la necesidad de implementar estrategias que incluyan tanto la asistencia en caso de accidentes como la prevención y educación vial. Se espera que las autoridades y la comunidad colaboren para reducir los siniestros en las carreteras de la región.

Etiquetas: la rioja ruta nacional 38 accidente de tránsito seguridad vial gobierno provincial concientización
TL;DR

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