Accidente en Ruta Nacional 75: dos personas heridas y tránsito complicado en la zona

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En las últimas horas, se registró un grave siniestro vial en la Ruta Nacional 75, entre San Pedro y Anjullón, que dejó a dos personas heridas y significativos daños materiales. El accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta perdió el control, colisionando con una motocicleta donde viajaban dos personas. Tras el impacto, la camioneta se desvió de la ruta, quedando varios metros adentro entre los arbustos.

Los ocupantes de la motocicleta necesitaron atención médica urgente; uno fue trasladado al Hospital de Anillaco y el otro al Hospital de Aimogasta para recibir cuidados más complejos.

Por otro lado, este martes una mujer de 41 años sufrió un incidente en la Ruta Nacional 76 mientras se dirigía hacia Villa Unión. Se informó que perdió el control de su vehículo y terminó fuera de la calzada, aunque no resultó herida y fue asistida en el lugar por personal de guardaparques y salud.

Estos eventos resaltan la necesidad de extremar precauciones al conducir en las carreteras de la provincia, donde factores como el clima y el estado de las vías pueden afectar la seguridad vial. Las autoridades locales están implementando campañas de concientización para disminuir la siniestralidad en las rutas.