Miércoles, 22 de Abril 2026
Accidente en Ruta Nacional 75: dos personas heridas y tránsito complicado en la zona
Policiales

Accidente en Ruta Nacional 75: dos personas heridas y tránsito complicado en la zona

Un fuerte siniestro vial en la Ruta Nacional 75 dejó dos heridos tras la colisión de una camioneta y una motocicleta. La gravedad del impacto obligó a trasladar a los heridos a hospitales de Anillaco y Aimogasta. Las condiciones de las rutas son un factor clave en la seguridad vial, resaltando la necesidad de precaución al conducir.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

En las últimas horas, se registró un grave siniestro vial en la Ruta Nacional 75, entre San Pedro y Anjullón, que dejó a dos personas heridas y significativos daños materiales. El accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta perdió el control, colisionando con una motocicleta donde viajaban dos personas. Tras el impacto, la camioneta se desvió de la ruta, quedando varios metros adentro entre los arbustos.

Los ocupantes de la motocicleta necesitaron atención médica urgente; uno fue trasladado al Hospital de Anillaco y el otro al Hospital de Aimogasta para recibir cuidados más complejos.

Por otro lado, este martes una mujer de 41 años sufrió un incidente en la Ruta Nacional 76 mientras se dirigía hacia Villa Unión. Se informó que perdió el control de su vehículo y terminó fuera de la calzada, aunque no resultó herida y fue asistida en el lugar por personal de guardaparques y salud.

Estos eventos resaltan la necesidad de extremar precauciones al conducir en las carreteras de la provincia, donde factores como el clima y el estado de las vías pueden afectar la seguridad vial. Las autoridades locales están implementando campañas de concientización para disminuir la siniestralidad en las rutas.

Etiquetas: la rioja san pedro anjullón accidente de tránsito seguridad vial campañas de concientización
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3239 articles →

Artículos relacionados

Accidente en Bazán y Bustos: motociclista sufre lesiones en choque múltiple

Colegio N°1 en La Rioja bajo tensión tras el ingreso de un alumno armado

Conductor escapa tras chocar con repartidor en Chilecito: vecinos piden justicia
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar