Accidente fatal en Ruta 38: un fallecido y dos heridos en El Ombú

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un trágico accidente de tránsito tuvo lugar en la tarde-noche de este lunes sobre Ruta Nacional 38, a la altura del paraje El Ombú, resultando en una persona fallecida y dos heridos. Según el Jefe de Comisaría Quinta, Guillermo Maldonado, el siniestro ocurrió alrededor de las 20:30, cuando tres vehículos se desplazaban en dirección norte-sur.

Una camioneta colisionó con dos motocicletas, una de las cuales era remolcada por la otra debido a problemas mecánicos, lo que la hacía circular sin luces. El joven que viajaba en la motocicleta remolcada, Maximiliano Guzmán, perdió la vida en el acto. Otros tres ocupantes, incluidos dos de la segunda moto y la pareja que iba en la camioneta, fueron trasladados al hospital, con una mujer en estado crítico.

Las víctimas eran oriundas de la provincia de La Rioja y, según las primeras investigaciones, venían de la zona de Chumbicha. El caso ha sido derivado a la Justicia, que trabaja para determinar las responsabilidades en este lamentable incidente. Los heridos, Santiago Alexis Guzmán y Clara López, se encuentran internados en estado crítico, mientras la comunidad de La Rioja expresa su dolor y la necesidad de mejorar la seguridad vial en las rutas locales.