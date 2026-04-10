Viernes, 10 de Abril 2026
Allanamiento en Chilecito: un estudiante armado provoca alarma en la comunidad
Policiales

Allanamiento en Chilecito: un estudiante armado provoca alarma en la comunidad

Un alumno de 17 años llevó un cuchillo a la Escuela N°16 de Chilecito, lo que llevó a un allanamiento en su casa en busca de un revólver. La situación está bajo investigación y el joven permanece en contención familiar.

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Un alumno de 17 años fue intervenido en la Escuela N°16 “Teresa Cavero Tagle” de Chilecito, donde se encontró en su mochila un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros, entre otros objetos. La situación generó la intervención de la Comisaría Segunda, tras la alerta del director del establecimiento.

La jueza subrogante del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°1, María Florencia Alfonso, ordenó la requisición de la mochila del joven, donde también se hallaron un cúter, una pinza, un tornillo, una piedra similar al cuarzo y un envase de alcohol isopropílico. Aunque se mencionó que días atrás el adolescente habría llevado un arma de fuego tipo revólver, esta no fue encontrada durante el operativo.

Se realizó un allanamiento en la vivienda del menor, ubicada en el barrio Padre Esteban Inestal, pero no se logró encontrar el arma. En respuesta, el Consejo Departamental de Niñez, Adolescencia y Familia tomó intervención, entrevistando a la madre del joven y ofreciendo asistencia psicológica. Finalmente, se decidió que el menor permanezca al cuidado de una tía en Nonogasta hasta que se realice una nueva comparecencia ante el organismo correspondiente.

La causa sigue en investigación bajo la carátula de presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, con la intervención del fuero de Niñez, Adolescencia y Familia.

Etiquetas: chilecito escuela arma blanca intervención policial menores niñez y familia
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