Miércoles, 22 de Abril 2026
Amenazas de tiroteo en escuelas de Ulapes y Colegio Provincial N°1 generan alarma en la comunidad educativa
Policiales

Amenazas de tiroteo en escuelas de Ulapes y Colegio Provincial N°1 generan alarma en la comunidad educativa

La comunidad educativa de Ulapes enfrenta una crisis tras una amenaza de tiroteo en una escuela, activando protocolos de emergencia y guardias policiales. Además, un adolescente en el Colegio Provincial N°1 generó alarma con una amenaza digital que involucró una pistola de juguete. La situación resalta la necesidad de abordar el bienestar emocional de los estudiantes.

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La comunidad educativa enfrenta momentos de tensión tras dos incidentes graves en instituciones locales. En Ulapes, un mensaje anónimo encontrado en los sanitarios de una escuela generó una alerta por una posible amenaza de tiroteo. Las autoridades activaron los protocolos de emergencia, enviando fuerzas de seguridad para proteger a estudiantes y personal docente.

Como medida preventiva, se estableció una guardia permanente en los accesos del establecimiento, transformando la rutina diaria en un ambiente de preocupación constante para las familias. Los padres exigieron que el asunto no sea tratado solo como un hecho policial, sino que se aborde también desde una perspectiva psicológica y social para prevenir futuros incidentes.

En otro hecho, un alumno de 17 años del Colegio Provincial N°1 amenazó a un compañero a través de un grupo de WhatsApp, lo que llevó a la intervención de las autoridades educativas y policiales. Aunque se trataba de una pistola de juguete, la situación activó la intervención de la Justicia de Menores, resaltando la gravedad del contexto de violencia digital.

Etiquetas: ulapes amenaza de tiroteo violencia escolar colegios seguridad educativa intervención psicológica
TL;DR

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