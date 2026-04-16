Amenazas en escuelas de La Rioja generan preocupación entre padres y docentes

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La situación en las instituciones educativas de Argentina se ha vuelto preocupante debido a amenazas anónimas que han generado alarma en varias provincias, incluida La Rioja. Las autoridades han activado protocolos de seguridad en respuesta a mensajes intimidatorios como “mañana tiroteo”, lo que ha llevado a un aumento de la presencia policial y la intervención de la Justicia en los establecimientos educativos.

En La Rioja, un caso específico se reportó en la EPET N°1 de la ciudad capital, donde un mensaje amenazante provocó el reforzamiento de las medidas de seguridad. Aunque no se han registrado incidentes violentos, la preocupación es palpable entre estudiantes, docentes y familias, reflejando un clima de alerta a nivel nacional.

Las amenazas, que parecen ser impulsadas por un desafío viral en redes sociales como TikTok, han obligado a las autoridades a suspender actividades y realizar un despliegue preventivo significativo. Los especialistas advierten sobre el efecto contagio de estas conductas, subrayando la influencia de las redes sociales en la proliferación de amenazas entre adolescentes.

Las investigaciones continúan para identificar a quienes están detrás de estas intimidaciones. Las autoridades enfatizan que estas acciones no son bromas y pueden acarrear consecuencias legales graves, resaltando la magnitud de un fenómeno que ya tiene un alcance federal.