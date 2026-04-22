Amenazas escolares en La Rioja: expertos analizan el impacto de la tecnología en la seguridad

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Recientemente, La Rioja ha enfrentado un aumento alarmante en las amenazas en escuelas, que algunos minimizan como "travesuras". Sin embargo, esta situación refleja una grave problemática de Intimidación Pública con posibles consecuencias duraderas. Se han documentado 680 amenazas en instituciones educativas de todo el país, vinculadas a un "reto viral" que preocupa a especialistas y autoridades.

Las herramientas digitales, que los jóvenes consideran como un refugio anónimo, son utilizadas por las autoridades para rastrear los orígenes de estas amenazas. La tecnología permite la identificación del dispositivo utilizado, así como la hora y la ubicación exacta desde la que se envió el mensaje. Intentos de borrar evidencias suelen ser ineficaces, ya que los datos persisten en servidores y dispositivos.

La informática forense juega un papel crucial en la identificación de los responsables. Plataformas como Meta y Google colaboran con las autoridades en la obtención de información sobre registros de conexión. La triangulación de antenas de telefonía también permite situar dispositivos en momentos específicos, transformando cada interacción digital en un posible testimonio judicial.

El delito de Intimidación Pública, regulado por el Art. 211 del Código Penal, establece un marco legal para abordar estas conductas, subrayando la importancia de la responsabilidad en el uso de la tecnología.