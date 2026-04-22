Miércoles, 22 de Abril 2026
Argentino arrestado en Brasil por agredir verbalmente a un empleado de supermercado
Policiales

Argentino arrestado en Brasil por agredir verbalmente a un empleado de supermercado

Un argentino de 67 años fue detenido en Río de Janeiro por injuria racial tras un altercado en un supermercado. Este incidente ocurre poco después del regreso de Agostina Páez, quien enfrentó cargos similares en Brasil.

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Un hombre argentino de 67 años fue arrestado en Río de Janeiro, acusado de injuria racial tras un altercado en un supermercado del barrio de Copacabana. El incidente ocurrió mientras el hombre, residente en Brasil desde hace al menos dos años, discutía con una joven de 23 años debido a la demora en la caja de pago.

La situación escaló cuando el hombre insultó a la joven con comentarios racistas, entre ellos un agravio que fue reportado por un testigo. Este testigo, también argentino, alertó a la Guardia Municipal, que se encontraba realizando patrullajes en la zona. Como resultado, el acusado fue detenido en flagrancia por el delito de injuria racial y llevado a la comisaría N°12 del mismo barrio.

Este episodio se suma a la reciente detención de Agostina Páez, quien fue acusada de un delito similar en un bar de Ipanema. Páez regresó a Argentina el 1° de abril tras pagar una fianza y compartir su experiencia de temor y arrepentimiento por lo ocurrido.

Etiquetas: argentina río de janeiro injuria racial discriminación agostina páez política internacional
TL;DR

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