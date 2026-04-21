Aumentan las denuncias por amenazas en escuelas de La Rioja: 22 casos confirmados

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El Gobierno de La Rioja ha reportado un total de 22 denuncias por amenazas en instituciones educativas, con 14 en la Capital y ocho en el interior. El Ministro de Seguridad, Justicia y DD.HH., Miguel Ángel Zárate, indicó que estos incidentes presentan un patrón de mensajes intimidatorios que buscan generar miedo entre los estudiantes, un fenómeno que se ha vinculado con subculturas digitales y retos virales que afectan principalmente a preadolescentes y adolescentes.

Se ha activado un protocolo interministerial con el objetivo de investigar tecnológicamente el origen de estas amenazas, buscando prevenir que las intimidaciones trasciendan al ámbito físico. Zárate enfatizó que estas acciones no son simples juegos, sino que pueden ser consideradas como delitos de intimidación pública o amenazas, dado que los involucrados son menores, lo que requiere colaboración con la Justicia de Menores.

El Gobierno enfatiza la urgencia de estas medidas para proteger la seguridad de la comunidad educativa, haciendo un llamado a las familias para que supervisen el uso digital de sus hijos y estén atentas a cambios en su comportamiento. El nuevo protocolo tiene como meta detener el aumento de denuncias y asegurar que las escuelas sigan siendo entornos seguros, libres de la influencia de subculturas peligrosas.