Miércoles, 22 de Abril 2026
Aumentan las denuncias por amenazas en escuelas de La Rioja: 22 casos confirmados
Policiales

Aumentan las denuncias por amenazas en escuelas de La Rioja: 22 casos confirmados

Se han registrado 22 denuncias por amenazas en escuelas de La Rioja, impulsadas por un fenómeno global que afecta a jóvenes. El gobierno implementa un protocolo para desarticular estas conductas y garantizar la seguridad educativa.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 8 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Gobierno de La Rioja ha reportado un total de 22 denuncias por amenazas en instituciones educativas, con 14 en la Capital y ocho en el interior. El Ministro de Seguridad, Justicia y DD.HH., Miguel Ángel Zárate, indicó que estos incidentes presentan un patrón de mensajes intimidatorios que buscan generar miedo entre los estudiantes, un fenómeno que se ha vinculado con subculturas digitales y retos virales que afectan principalmente a preadolescentes y adolescentes.

Se ha activado un protocolo interministerial con el objetivo de investigar tecnológicamente el origen de estas amenazas, buscando prevenir que las intimidaciones trasciendan al ámbito físico. Zárate enfatizó que estas acciones no son simples juegos, sino que pueden ser consideradas como delitos de intimidación pública o amenazas, dado que los involucrados son menores, lo que requiere colaboración con la Justicia de Menores.

El Gobierno enfatiza la urgencia de estas medidas para proteger la seguridad de la comunidad educativa, haciendo un llamado a las familias para que supervisen el uso digital de sus hijos y estén atentas a cambios en su comportamiento. El nuevo protocolo tiene como meta detener el aumento de denuncias y asegurar que las escuelas sigan siendo entornos seguros, libres de la influencia de subculturas peligrosas.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial amenazas en escuelas seguridad justicia de menores protocolo interministerial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3242 articles →

Artículos relacionados

Detenido un joven en Famatina por agredir a su expareja en un caso de violencia de género

Accidente en Ruta Nacional 75: dos personas heridas y tránsito complicado en la zona

Accidente en Bazán y Bustos: motociclista sufre lesiones en choque múltiple
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar