Aumento de la violencia en la Escuela Normal de Chilecito genera preocupación en la comunidad educativa

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La comunidad educativa de la Escuela Normal Joaquín V. González está alarmada por el incremento de la inseguridad dentro del establecimiento, lo que ha llevado a los padres a expresar su preocupación. Han señalado que los baños se han convertido en zonas peligrosas, donde los estudiantes enfrentan situaciones de riesgo, incluyendo peleas que son transmitidas en redes sociales.

Recientemente, una pelea en el aula resultó en lesiones graves para dos alumnos, quienes sufrieron fracturas. Los padres critican la falta de supervisión por parte de los preceptores y directivos, cuestionando su ausencia en momentos críticos. Además, han reportado un ambiente caótico durante los recreos, donde los estudiantes evitan usar los baños debido a la presencia de grupos que fuman y distribuyen sustancias prohibidas.

Los padres han solicitado urgentemente una mayor presencia de supervisores en pasillos y zonas críticas, así como controles de ingreso para prevenir la entrada de objetos peligrosos. Hacen un llamado al Ministerio de Educación para que intervenga ante la falta de respuesta de las autoridades escolares, enfatizando que la seguridad y el orden deben ser restablecidos para que la escuela vuelva a ser un lugar seguro para el aprendizaje.