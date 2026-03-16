Avenida Angelelli: grave accidente motorizado deja a mujer en estado crítico

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Un grave accidente vial ocurrió anoche en la intersección de Avenida Angelelli y calle Juan José Paso, donde una ciudadana, Amaya Julieta, y una menor fueron embestidas por una motocicleta. El conductor de la moto, Marcos Leyes, no sufrió lesiones, mientras que Amaya presentó un traumatismo de cráneo y una herida cortante, lo que requirió su traslado inmediato al nosocomio local.

El siniestro, que tuvo lugar pasadas las 22:30 horas, ha generado preocupación en la comunidad sobre la seguridad vial en la ciudad. La intervención de los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, Protección Ciudadana y la Policía fue fundamental para atender la emergencia y realizar las primeras atenciones médicas.

Las autoridades locales han destacado la necesidad de aumentar los controles y concientizar a los conductores sobre el respeto a las normas de tránsito. La comunidad espera respuestas de los organismos competentes para mejorar la seguridad en las calles y prevenir futuros accidentes.