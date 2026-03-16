Lunes, 16 de Marzo 2026
Avenida Angelelli: mujer hospitalizada tras ser atropellada por motociclista
Policiales

Avenida Angelelli: mujer hospitalizada tras ser atropellada por motociclista

Un grave accidente en el cruce de Avenida Angelelli y Juan José Paso dejó a Amaya Julieta con traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento. Su estado requiere atención médica urgente.

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Un grave accidente de tránsito ocurrió en la zona sur de la ciudad, específicamente en el cruce de Avenida Angelelli y Juan José Paso, pasadas las 22:30 horas. La ciudadana Amaya Julieta, que estaba acompañada por una menor, fue embestida por una motocicleta Zanella 110 cc guiada por Marcos Leyes.

Como resultado del impacto, Amaya sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y una herida cortante en la zona parietal, siendo la más afectada en el incidente. El conductor de la motocicleta y las dos menores presentes no presentaron lesiones graves.

El personal de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, junto a Protección Ciudadana y efectivos de la Policía, trabajaron en el lugar del siniestro. Los equipos de emergencias médicas realizaron las primeras atenciones y decidieron el traslado inmediato de Amaya al nosocomio local para su atención especializada.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito avenida angelelli bomberos voluntarios policía emergencias médicas
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