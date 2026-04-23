Caen integrantes de una red de pedofilia en La Rioja: se investiga a un sospechoso por videos de menores

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Un operativo realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) ha permitido desarticular un posible foco de producción y distribución de material ilícito tras denuncias de vecinos. Este miércoles, se cumplió una orden de registro y secuestro emitida por la Fiscalía Federal, en respuesta a alertas sobre conductas sospechosas de un individuo que, presuntamente, captaba imágenes de menores sin consentimiento.

Las acciones de inteligencia llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad facilitaron la recolección de testimonios que fundamentaron la intervención judicial. Según fuentes de la investigación, el sospechoso estaría involucrado en la distribución de material de abuso sexual infantil (MASI), tipificado en la legislación nacional y en tratados internacionales.

Durante el allanamiento, se incautaron elementos clave para el avance de la causa, que ahora están bajo la supervisión del magistrado correspondiente. Este hecho resalta la importancia de la colaboración entre la comunidad y las autoridades para garantizar la seguridad de los menores.

El compromiso de la PFA y la Fiscalía en este caso subraya la urgencia de abordar problemas sociales que afectan a los más vulnerables. Además, se busca crear conciencia sobre la relevancia de denunciar situaciones que puedan comprometer la integridad de niños y adolescentes, promoviendo un entorno más seguro para todos.