Camioneta arrolla a motociclistas en Ruta 75: grave accidente en la Costa Riojana

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Este martes se produjo un grave accidente en la Ruta Nacional 75, específicamente en la Costa Riojana. Una camioneta, al perder el control, colisionó con una motocicleta, resultando en la volcadura del vehículo entre los arbustos a la orilla del camino.

Las dos personas que viajaban en la motocicleta sufrieron heridas de distinta gravedad. Se organizó un operativo sanitario para su traslado: uno de los heridos fue llevado al nosocomio de Anillaco, mientras que el otro fue derivado al hospital de Aimogasta para recibir atención más compleja.

Testigos afirmaron que la camioneta terminó fuera de la calzada, atrapada en la vegetación tras una maniobra abrupta. En el lugar, trabajó personal de salud y policía para asistir a las víctimas y realizar las investigaciones pertinentes. Se exhorta a los conductores a manejar con precaución en ese tramo debido a la presencia de equipos de seguridad en la banquina.