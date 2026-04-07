Martes, 7 de Abril 2026
Chilecito: La lucha contra el narcotráfico avanza con tecnología de detección
Policiales

Chilecito: La lucha contra el narcotráfico avanza con tecnología de detección

Dos hombres fueron detenidos en Chilecito tras un operativo antidrogas donde se incautaron más de 29 gramos de cocaína y 120 gramos de marihuana. La intervención incluyó el secuestro de $91.500 y una motocicleta.

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Durante un operativo realizado por la Unidad Operativa Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en Chilecito, dos hombres fueron detenidos en la Terminal de Ómnibus local. La intervención se llevó a cabo en la madrugada de este martes, enfocándose en el control de encomiendas provenientes de la ciudad Capital.

El procedimiento inició cerca de la medianoche, y la participación del perro detector "Blue" fue crucial al señalar un bulto perteneciente a una empresa de transporte de pasajeros. Tras realizar pruebas de campo, se descubrió que contenía más de 29 gramos de cocaína y más de 120 gramos de marihuana.

Los detenidos, identificados como Espinoza, de 23 años, y Carrion, de 29, fueron llevados a disposición de las autoridades judiciales. Además de las drogas, se incautaron una motocicleta de 110 c.c., dos teléfonos celulares y una suma de $91.500 en pesos argentinos y $5.000 en moneda paraguaya. El Juzgado Federal, a cargo del Secretario Dr. José Luis Combina, ordenó el secuestro de los elementos y el traslado de los detenidos a la Alcaidía Policial de Chilecito.

La policía destacó que este operativo forma parte de los "controles sistemáticos y permanentes" que realizan, reafirmando su compromiso en la lucha contra el narcotráfico para proteger la seguridad comunitaria.

Etiquetas: chilecito narcotráfico operativo policial detención drogas seguridad pública
TL;DR

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