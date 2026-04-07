Chilecito: La lucha contra el narcotráfico avanza con tecnología de detección

Durante un operativo realizado por la Unidad Operativa Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en Chilecito, dos hombres fueron detenidos en la Terminal de Ómnibus local. La intervención se llevó a cabo en la madrugada de este martes, enfocándose en el control de encomiendas provenientes de la ciudad Capital.
El procedimiento inició cerca de la medianoche, y la participación del perro detector "Blue" fue crucial al señalar un bulto perteneciente a una empresa de transporte de pasajeros. Tras realizar pruebas de campo, se descubrió que contenía más de 29 gramos de cocaína y más de 120 gramos de marihuana.
Los detenidos, identificados como Espinoza, de 23 años, y Carrion, de 29, fueron llevados a disposición de las autoridades judiciales. Además de las drogas, se incautaron una motocicleta de 110 c.c., dos teléfonos celulares y una suma de $91.500 en pesos argentinos y $5.000 en moneda paraguaya. El Juzgado Federal, a cargo del Secretario Dr. José Luis Combina, ordenó el secuestro de los elementos y el traslado de los detenidos a la Alcaidía Policial de Chilecito.
La policía destacó que este operativo forma parte de los "controles sistemáticos y permanentes" que realizan, reafirmando su compromiso en la lucha contra el narcotráfico para proteger la seguridad comunitaria.