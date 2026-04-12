Choque en La Rioja deja a un joven motociclista con heridas de gravedad

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Una joven de 19 años sufrió heridas graves tras un accidente de tránsito que involucró su motocicleta marca Mondial Max 110cc y un automóvil Toyota Etios. El choque se produjo en la vía pública y está siendo investigado por las autoridades.

Como resultado del impacto, la conductora de la motocicleta presentó un traumatismo en su pierna derecha, con indicios de posible fractura, además de múltiples escoriaciones. Personal de emergencias, incluido el servicio DEM 107, estuvo presente para atender a la joven y luego la trasladó a un nosocomio local para su tratamiento.

El conductor del Toyota, un hombre de 52 años, resultó ileso y permaneció en el lugar del accidente. En la escena trabajaron también efectivos de la Policía de la Provincia y Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja.

Este incidente resalta la importancia de la seguridad vial en la región, especialmente dado el aumento en el uso de motocicletas. Las autoridades locales continúan implementando campañas para concientizar sobre la prevención de accidentes y la reducción de heridos en la vía pública.