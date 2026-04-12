Domingo, 12 de Abril 2026
Choque en La Rioja deja a un joven motociclista con heridas de gravedad
Policiales

Choque en La Rioja deja a un joven motociclista con heridas de gravedad

Una motociclista de 19 años sufrió lesiones graves tras chocar con un Toyota Etios. La joven presenta traumatismo en el fémur y escoriaciones, mientras que el conductor del auto resultó ileso. La seguridad vial es clave en un contexto de creciente uso de motocicletas.

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Una joven de 19 años sufrió heridas graves tras un accidente de tránsito que involucró su motocicleta marca Mondial Max 110cc y un automóvil Toyota Etios. El choque se produjo en la vía pública y está siendo investigado por las autoridades.

Como resultado del impacto, la conductora de la motocicleta presentó un traumatismo en su pierna derecha, con indicios de posible fractura, además de múltiples escoriaciones. Personal de emergencias, incluido el servicio DEM 107, estuvo presente para atender a la joven y luego la trasladó a un nosocomio local para su tratamiento.

El conductor del Toyota, un hombre de 52 años, resultó ileso y permaneció en el lugar del accidente. En la escena trabajaron también efectivos de la Policía de la Provincia y Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja.

Este incidente resalta la importancia de la seguridad vial en la región, especialmente dado el aumento en el uso de motocicletas. Las autoridades locales continúan implementando campañas para concientizar sobre la prevención de accidentes y la reducción de heridos en la vía pública.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito motocicleta seguridad vial policía bomberos voluntarios
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