Viernes, 17 de Abril 2026
Colegio N° 4 refuerza seguridad con control de mochilas ante amenazas de violencia
Policiales

Colegio N° 4 refuerza seguridad con control de mochilas ante amenazas de violencia

Las autoridades del Colegio Provincial N° 4 implementan un riguroso control de mochilas tras amenazas de tiroteo, buscando restaurar la seguridad y confianza en la comunidad educativa.

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Tras los recientes mensajes intimidatorios que generaron preocupación en la comunidad educativa, el Colegio Provincial N° 4 implementó un operativo de prevención al inicio de la jornada del viernes. Esta medida incluye la inspección de mochilas de los estudiantes antes de su ingreso al establecimiento, buscando asegurar la seguridad de todos los involucrados.

La decisión fue tomada tras la psicosis provocada por amenazas de un posible tiroteo. Las autoridades, en coordinación con fuerzas de seguridad, pretenden restaurar la confianza en el entorno escolar. Además, se lleva a cabo un monitoreo constante en las cercanías del colegio para evitar cualquier incidente que comprometa la integridad de los alumnos.

Docentes han recibido instrucciones sobre cómo abordar la situación y ofrecer apoyo emocional a aquellos estudiantes que puedan sentirse inseguros. La colaboración entre el personal del colegio y las autoridades es crucial para enfrentar este desafío.

Finalmente, se hace un llamado a los padres para que mantengan una comunicación abierta con sus hijos sobre la seguridad y reporten cualquier actividad sospechosa, destacando la importancia de la participación de toda la comunidad en la búsqueda de un ambiente escolar seguro.

Etiquetas: colegio provincial n° 4 seguridad escolar amenazas prevención comunidad educativa la rioja
TL;DR

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