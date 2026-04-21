Colegio N°1 en La Rioja bajo tensión tras el ingreso de un alumno armado

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Esta mañana, se vivieron momentos de tensión en el Colegio N°1 tras la activación de un protocolo de seguridad, debido a una denuncia sobre un estudiante que habría ingresado al establecimiento con un arma de fuego. Aunque fuentes extraoficiales sugieren que se trataba de un arma de juguete, otras versiones indican que se mostró una foto de una pistola.

El incidente fue detectado durante las últimas horas de la jornada escolar, gracias a la alerta de un docente o un compañero. Posteriormente, personal policial llegó al lugar para asegurar el perímetro y resguardar al menor implicado. Esta situación ha generado preocupación entre padres y docentes, quienes reclaman una mayor atención y protocolos de seguridad en las escuelas.

Las autoridades locales han anunciado que se tomarán medidas para investigar el contexto del incidente, lo que ha reabierto el debate sobre la seguridad en los establecimientos educativos. Los padres expresan su inquietud y piden la implementación de estrategias para prevenir futuros casos, destacando que la educación y el bienestar de los estudiantes deben ser una prioridad.