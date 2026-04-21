Condena ejemplar en La Rioja: 15 años de prisión por abuso sexual

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Un hombre ha sido condenado a quince años de prisión por abuso sexual agravado, según lo dictado por el Tribunal en la provincia de La Rioja. La pena se cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial, y se ha decidido la inhabilitación absoluta por el mismo período, además de un tratamiento psicológico gratuito para la víctima.

Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal cambió la calificación legal del caso, lo que llevó al Tribunal a remitir pruebas no valoradas al Juzgado de Instrucción, asegurando el principio de congruencia procesal. La defensa del condenado presentó un recurso de casación antes de la lectura de la sentencia, cuestionando la limitación de la presencia de la víctima y su familia durante la misma, medida adoptada para proteger sus derechos.

Los abusos ocurrieron en un contexto de especial vulnerabilidad familiar, y la investigación se inició tras la revelación de estos hechos. El Tribunal también consideró el caso desde una perspectiva de género, reconociendo la violencia contra la mujer y subrayando la gravedad de la conducta del condenado.