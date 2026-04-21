Martes, 21 de Abril 2026
Conductor escapa tras chocar con repartidor en Chilecito: vecinos piden justicia
Policiales

Conductor escapa tras chocar con repartidor en Chilecito: vecinos piden justicia

Un siniestro vial en la intersección de avenida Presidente Perón y calle Islas Malvinas dejó a un motociclista herido. El conductor del automóvil, con 2,75 g/l de alcohol en sangre, fue detenido tras fugarse.

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Un siniestro vial tuvo lugar en la intersección de avenida Presidente Perón y calle Islas Malvinas, donde un motociclista de 34 años, identificado como Fuentes Belleri, colisionó con un automóvil Volkswagen Gol conducido por un hombre de 29 años, Searez. Ambos vehículos circulaban en direcciones opuestas cuando el auto intentó realizar un giro en "U", provocando el accidente.

Tras el impacto, Searez huyó del lugar, pero fue interceptado por la Brigada Motorizada en calle Santa Rosa. El motociclista sufrió un traumatismo en la pierna izquierda y recibió asistencia médica antes de ser dado de alta, mientras que el conductor del automóvil no resultó herido. En el test de alcoholemia, Searez dio un resultado positivo de 2,75 g/l, mientras que el motociclista registró 0,00 g/l.

Uno de los pasajeros del automóvil fue demorado, mientras que otro logró escapar. Por orden del Juez de Turno, Searez fue detenido por lesiones culposas agravadas por fuga, y se procedió al secuestro de ambos vehículos. Intervinieron en el caso la División Accidentes Viales, la Brigada Motorizada y la Sub Cría Anguinan, que continuaron con las diligencias correspondientes.

Etiquetas: chilecito accidente de tránsito división accidentes viales policía lesiones culposas fuga
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