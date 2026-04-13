Lunes, 13 de Abril 2026
Corte total de tránsito en San Nicolás de Bari tras accidente vial múltiple
Policiales

Corte total de tránsito en San Nicolás de Bari tras accidente vial múltiple

Un accidente de tránsito en San Nicolás de Bari y Copiapó involucra automóviles y motocicletas, generando cortes en el tráfico. Se recomienda evitar el área y tomar rutas alternativas.

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Un accidente de tránsito se produjo en la intersección de calle San Nicolás de Bari y Copiapó, en el centro de la ciudad, involucrando un automóvil y motocicletas. Las causas del siniestro están siendo investigadas. Debido a la magnitud del impacto, la zona se encuentra cerrada al tránsito vehicular mientras los servicios de emergencia trabajan en el lugar.

Se recomienda a los conductores evitar el área y utilizar rutas alternativas para minimizar demoras. La comunidad está alarmada por el suceso y se manifiesta preocupada por la seguridad vial, ya que la zona es frecuentemente transitada por vehículos y peatones. Las autoridades locales están evaluando la situación para considerar medidas adicionales que mejoren la seguridad en el sector.

El intendente ha expresado su inquietud y se encuentra en contacto con organismos de seguridad y salud para coordinar acciones. Se espera que los servicios de emergencia finalicen su labor en las próximas horas, por lo que se insta a los conductores a mantener la precaución y seguir las indicaciones del personal de seguridad presente.

Etiquetas: accidente de tránsito san nicolás de bari copiapó tránsito seguridad vial intendente
TL;DR

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