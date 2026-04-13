Corte total de tránsito en San Nicolás de Bari tras accidente vial múltiple

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Un accidente de tránsito se produjo en la intersección de calle San Nicolás de Bari y Copiapó, en el centro de la ciudad, involucrando un automóvil y motocicletas. Las causas del siniestro están siendo investigadas. Debido a la magnitud del impacto, la zona se encuentra cerrada al tránsito vehicular mientras los servicios de emergencia trabajan en el lugar.

Se recomienda a los conductores evitar el área y utilizar rutas alternativas para minimizar demoras. La comunidad está alarmada por el suceso y se manifiesta preocupada por la seguridad vial, ya que la zona es frecuentemente transitada por vehículos y peatones. Las autoridades locales están evaluando la situación para considerar medidas adicionales que mejoren la seguridad en el sector.

El intendente ha expresado su inquietud y se encuentra en contacto con organismos de seguridad y salud para coordinar acciones. Se espera que los servicios de emergencia finalicen su labor en las próximas horas, por lo que se insta a los conductores a mantener la precaución y seguir las indicaciones del personal de seguridad presente.