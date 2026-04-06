Detención de Enzo Duarte: claves en la investigación del homicidio en La Rioja

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La comunidad de la Capital riojana se encuentra consternada tras el descubrimiento del cuerpo sin vida de Carlos Bellota, un hombre de 88 años, que habría fallecido en su hogar hace varios meses. Este hallazgo ha llevado a la detención de Enzo Duarte, de 50 años, quien es señalado como el hijastro de la víctima y principal sospechoso del caso.

Según las primeras investigaciones, Bellota podría haber estado fallecido desde noviembre del año pasado, lo que complica aún más la situación legal del detenido. Las autoridades están llevando a cabo una pesquisa exhaustiva para esclarecer las circunstancias de su muerte, mientras que Duarte permanece bajo custodia policial.

Este trágico suceso ha generado una profunda preocupación en la sociedad, donde la seguridad y la justicia se han convertido en temas relevantes de discusión. Grupos de derechos humanos han exigido que se realice una investigación transparente y rigurosa, mientras la comunidad demanda respuestas claras sobre lo ocurrido.