Detenido un hombre por robo en el barrio 129 Viviendas de La Rioja

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Alberto Antonio Costilla, conocido como “Chupa Dedo”, fue arrestado tras un robo en el barrio 129 Viviendas, donde se sustrajeron un televisor y un parlante. La propietaria del inmueble no se encontraba en su hogar durante el ilícito, que fue posible gracias a que los delincuentes violentaron una ventana para ingresar.

La rápida acción de los vecinos, quienes proporcionaron grabaciones de las cámaras de seguridad, fue fundamental para identificar al sospechoso. La Dra. María Cecilia Córdoba, jueza de turno, emitió la orden de allanamiento y detención, lo que llevó a la policía a la vivienda de Costilla en el barrio 29 de Julio.

El operativo se complicó cuando familiares del detenido intentaron interferir, arrojando objetos a los agentes. A pesar de la tensión, la policía logró asegurar al detenido, quien quedó en la Alcaidía Policial. Durante la operación, también se incautaron las prendas que Costilla habría utilizado para cometer el robo.

Este suceso pone de manifiesto la creciente preocupación por la seguridad en los barrios de La Rioja, destacando la importancia de la colaboración entre vecinos y la eficacia de las autoridades en la respuesta a delitos.