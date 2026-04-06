Lunes, 6 de Abril 2026
Detenido un hombre por robo en el barrio 129 Viviendas de La Rioja
Policiales

Detenido un hombre por robo en el barrio 129 Viviendas de La Rioja

Un hombre fue detenido tras un robo en el barrio 129 Viviendas, donde sustrajo un televisor y un parlante. La colaboración vecinal fue clave para su captura. La seguridad en la zona se vuelve una prioridad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Alberto Antonio Costilla, conocido como “Chupa Dedo”, fue arrestado tras un robo en el barrio 129 Viviendas, donde se sustrajeron un televisor y un parlante. La propietaria del inmueble no se encontraba en su hogar durante el ilícito, que fue posible gracias a que los delincuentes violentaron una ventana para ingresar.

La rápida acción de los vecinos, quienes proporcionaron grabaciones de las cámaras de seguridad, fue fundamental para identificar al sospechoso. La Dra. María Cecilia Córdoba, jueza de turno, emitió la orden de allanamiento y detención, lo que llevó a la policía a la vivienda de Costilla en el barrio 29 de Julio.

El operativo se complicó cuando familiares del detenido intentaron interferir, arrojando objetos a los agentes. A pesar de la tensión, la policía logró asegurar al detenido, quien quedó en la Alcaidía Policial. Durante la operación, también se incautaron las prendas que Costilla habría utilizado para cometer el robo.

Este suceso pone de manifiesto la creciente preocupación por la seguridad en los barrios de La Rioja, destacando la importancia de la colaboración entre vecinos y la eficacia de las autoridades en la respuesta a delitos.

Etiquetas: la rioja robo detención seguridad barrio 129 Viviendas colaboración comunitaria
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2806 articles →

Artículos relacionados

Accidente en La Rioja: daños materiales y conductor dio positivo en alcoholemia

Hijo de la víctima en Barrio Ferroviario es arrestado por el crimen del anciano

Incendio en el barrio Futuro: un cortocircuito causa pérdidas materiales
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar