Detenido un joven en Famatina por agredir a su expareja en un caso de violencia de género

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Un joven de 20 años, conocido como Peñaloza, fue detenido en Famatina tras ser acusado de agredir a su ex pareja. La captura se realizó tras la emisión de una orden judicial de la Justicia de Chilecito, que lo investiga por “Lesiones Leves Dolosas Agravadas por el Vínculo y por Violencia de Género”. La denuncia fue presentada por Reynoso, quien había recibido atención médica debido a las lesiones sufridas el pasado 16 de abril.

La intervención fue liderada por la Dra. María Florencia Alfonso, jueza del Juzgado de Instrucción en Violencia de Género y Protección de Menores. Antes de la detención, la policía intentó allanar la casa del sospechoso, pero no estaba presente. Sin embargo, horas después, Peñaloza se presentó voluntariamente en la comisaría de Famatina, posiblemente debido al operativo de seguridad en la zona.

El detenido, quien trabaja como jornalero, fue trasladado a la Alcaidía Policial de Chilecito y se encuentra a disposición de la jueza. En las próximas horas se realizarán las pericias psicológicas pertinentes y se establecerá la fecha para su declaración indagatoria, mientras avanza la investigación sobre el caso.