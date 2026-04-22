Miércoles, 22 de Abril 2026
Detenido un joven en Famatina por agredir a su expareja en un caso de violencia de género
Policiales

Detenido un joven en Famatina por agredir a su expareja en un caso de violencia de género

Un joven de 20 años fue detenido en Famatina tras una denuncia por violencia de género. La Justicia de Chilecito emitió la orden de captura tras el ataque a su ex pareja. Se esperan pericias psicológicas y una indagatoria pronto.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un joven de 20 años, conocido como Peñaloza, fue detenido en Famatina tras ser acusado de agredir a su ex pareja. La captura se realizó tras la emisión de una orden judicial de la Justicia de Chilecito, que lo investiga por “Lesiones Leves Dolosas Agravadas por el Vínculo y por Violencia de Género”. La denuncia fue presentada por Reynoso, quien había recibido atención médica debido a las lesiones sufridas el pasado 16 de abril.

La intervención fue liderada por la Dra. María Florencia Alfonso, jueza del Juzgado de Instrucción en Violencia de Género y Protección de Menores. Antes de la detención, la policía intentó allanar la casa del sospechoso, pero no estaba presente. Sin embargo, horas después, Peñaloza se presentó voluntariamente en la comisaría de Famatina, posiblemente debido al operativo de seguridad en la zona.

El detenido, quien trabaja como jornalero, fue trasladado a la Alcaidía Policial de Chilecito y se encuentra a disposición de la jueza. En las próximas horas se realizarán las pericias psicológicas pertinentes y se establecerá la fecha para su declaración indagatoria, mientras avanza la investigación sobre el caso.

Etiquetas: famatina chilecito violencia de género lesiones leves policía justicia
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3242 articles →

Artículos relacionados

Accidente en Ruta Nacional 75: dos personas heridas y tránsito complicado en la zona

Accidente en Bazán y Bustos: motociclista sufre lesiones en choque múltiple

Colegio N°1 en La Rioja bajo tensión tras el ingreso de un alumno armado
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar