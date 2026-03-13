Viernes, 13 de Marzo 2026
Detenidos en el Parque Sud tras un robo familiar que conmocionó a la comunidad
Policiales

Detenidos en el Parque Sud tras un robo familiar que conmocionó a la comunidad

Un operativo policial en el Parque Sud resultó en la detención de una pareja tras un intento de resistencia. Se recuperó la billetera robada y ambos enfrentan cargos por delitos graves.

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Un operativo policial en la plaza del Parque Sud resultó en la detención de una pareja tras una denuncia por el hurto de una billetera. La acción incluyó un amplio despliegue de fuerzas, con tres móviles y unidades motorizadas. La situación se tornó tensa cuando los efectivos encontraron resistencia por parte de la joven de 24 años, quien fue descrita por testigos como “bastante sacada”.

El hombre que la acompañaba fue reducido y esposado en el lugar. Al identificarlos, se confirmó que la mujer estaba acusada de robar a su propio padre, mientras que su pareja tenía una orden de detención vigente por otro robo. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial.

Las autoridades informaron que el procedimiento culminó con éxito, logrando la recuperación de la billetera con el dinero sustraído. La pareja permanece detenida y se espera que enfrenten las actuaciones judiciales correspondientes por los delitos cometidos.

Etiquetas: argentina policiales detención hurto parque sud operativo policial
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