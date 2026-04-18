Detienen camión con carga de cuarzo en Ruta Nacional N° 38: implicaciones para el transporte local

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Efectivos del Escuadrón 58 “La Rioja” realizaron controles en la Ruta Nacional N° 38, donde interceptaron un camión que transportaba más de 30 toneladas de cuarzo. Durante la inspección, se detectaron irregularidades en la documentación del transporte, lo que llevó a la intervención de la Secretaría de Minería y del Juzgado Federal de La Rioja.

En un operativo adicional cerca de Chamical, la Sección “Chepes” detuvo un automóvil donde se hallaron restos de un Suri y varios quirquinchos, con uno de ellos aún con vida. Se inspeccionaron también motocicletas que contenían otros quirquinchos faenados. Estas acciones fueron registradas en infracción a la Ley 22.421 y a la Ley Provincial N° 4677, evidenciando el compromiso de las autoridades en la lucha contra el tráfico de fauna silvestre.

Estas intervenciones resaltan la necesidad de mejorar los controles sobre la explotación de recursos y la conservación de la fauna autóctona, aspectos críticos para proteger la biodiversidad en el país. La colaboración entre distintas instituciones es fundamental para garantizar la legalidad en las actividades productivas y salvaguardar el patrimonio natural.