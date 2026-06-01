Martes, 2 de Junio 2026
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Hombre sufre graves quemaduras tras incendio en su hogar en La Rioja capital

Un hombre mayor resultó gravemente herido tras un incendio en una vivienda de calle 1º de Enero, donde sufrió quemaduras severas. Bomberos y emergencias actuaron rápidamente para controlar la situación.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un incendio ocurrido en una vivienda de calle 1º de Enero, entre Portezuelo y Villa Unión, dejó a un hombre mayor de edad gravemente herido. El siniestro se reportó pasadas las 00:34 horas del domingo y afectó una habitación de aproximadamente 4 x 4 metros, causando daños materiales significativos.

Al llegar los equipos de emergencia, el fuego ya había sido sofocado. En el interior de la vivienda encontraron al único ocupante, quien presentaba quemaduras severas en gran parte de su cuerpo, incluyendo cabeza, rostro, torso y ambos brazos. A pesar de su estado, el hombre estaba consciente, aunque desorientado.

Los rescatistas brindaron los primeros auxilios en el lugar y luego lo trasladaron de urgencia al hospital local para recibir atención especializada. En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, Bomberos de la Policía de la Provincia, efectivos policiales y personal del servicio de emergencias médicas DEM 107, quienes también realizaron tareas de verificación en la zona para garantizar la seguridad del área.

Etiquetas: la rioja incendio bomberos emergencia hospital accidente de tránsito
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