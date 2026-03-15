Dramático colapso de vivienda en Chamical: vecinos se alertan por riesgos estructurales

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El colapso de una vivienda en Chamical ocurrió en la madrugada de este viernes, específicamente a las 02.40, sin que hubiera moradores en su interior. El incidente tuvo lugar en el barrio Los Valdez de Arriba, donde la propiedad de la familia Luna-Mercado se derrumbó por completo, generando daños materiales sin heridos.

Personal de la Comisaría Segunda llegó rápidamente al lugar tras recibir la alerta. Al llegar, confirmaron que no había ocupantes en el inmueble y que no se encontraron testigos que pudieran proporcionar información sobre lo sucedido antes del colapso.

En respuesta a la situación, las autoridades judiciales y policiales fueron notificadas. Se estableció un perímetro de seguridad con consigna policial para proteger la zona mientras se llevan a cabo las inspecciones técnicas necesarias para determinar las causas del derrumbe. El sitio permanece bajo custodia a la espera de los resultados de las pericias que esclarecerán este incidente.