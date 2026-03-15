Domingo, 15 de Marzo 2026
Dramático colapso de vivienda en Chamical: vecinos se alertan por riesgos estructurales
Policiales

Dramático colapso de vivienda en Chamical: vecinos se alertan por riesgos estructurales

El colapso de una vivienda en el barrio Los Valdez de Arriba, Chamical, ocurrió sin heridos ya que no había moradores. Las autoridades investigan las causas del derrumbe.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El colapso de una vivienda en Chamical ocurrió en la madrugada de este viernes, específicamente a las 02.40, sin que hubiera moradores en su interior. El incidente tuvo lugar en el barrio Los Valdez de Arriba, donde la propiedad de la familia Luna-Mercado se derrumbó por completo, generando daños materiales sin heridos.

Personal de la Comisaría Segunda llegó rápidamente al lugar tras recibir la alerta. Al llegar, confirmaron que no había ocupantes en el inmueble y que no se encontraron testigos que pudieran proporcionar información sobre lo sucedido antes del colapso.

En respuesta a la situación, las autoridades judiciales y policiales fueron notificadas. Se estableció un perímetro de seguridad con consigna policial para proteger la zona mientras se llevan a cabo las inspecciones técnicas necesarias para determinar las causas del derrumbe. El sitio permanece bajo custodia a la espera de los resultados de las pericias que esclarecerán este incidente.

Etiquetas: chamical colapso de vivienda accidente policía daños materiales investigación
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2302 articles →

Artículos relacionados

Policía rescata a turistas franceses varados en el Río Los Sauces tras situación de emergencia

Barrio Los Valdez de Arriba enfrenta crisis habitacional tras colapso de vivienda

Motociclistas implicados en accidente en La Rioja capital: un herido en el lugar
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar