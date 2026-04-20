Escándalo en el Colegio de Farmacéuticos: González Aguirre detalla la investigación en curso

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Un procedimiento judicial comenzó tras una denuncia de **violencia de género** que involucra a la Dra. **Inés Brizuela y Doria**, quien fue acusada de **obstaculizar** el operativo. El fiscal **González Aguirre** detalló que la persona implicada tenía restricciones claras que le prohibían molestar a la denunciante, aunque no había una exclusión total de presencia. La orden judicial, que entró en vigor el **20 de marzo**, especifica que no se puede intimidar a la víctima.

El fiscal defendió la actuación policial, destacando que se actuó con **celeridad** bajo el marco legal de **flagrancia**. Aguirre enfatizó la importancia de priorizar los casos de violencia de género, mencionando los compromisos del **gobierno provincial** para proteger a las mujeres. En medio de la situación, surgieron controversias sobre el uso de la fuerza durante la detención de Bordón, aunque Aguirre aclaró que no hubo orden de esposarlo.

La Dra. Brizuela y Doria llegó al lugar para defender al detenido, y se reportó que intentó impedir físicamente su traslado. Según Aguirre, la abogada empujó el móvil policial y amenazó con tirarse frente al vehículo. Para garantizar que el detenido fuera trasladado correctamente, el Ministerio Público Fiscal tuvo que implementar medidas temporales sin ordenar la detención de la abogada.