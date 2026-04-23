Escuela Juan Manuel Fangio refuerza seguridad tras amenazas recibidas

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Las autoridades de la Escuela Juan Manuel Fangio activaron un protocolo de seguridad tras encontrar escritos intimidatorios en los baños del establecimiento. La alerta se generó a primera hora de la jornada escolar, cuando alumnos y personal hallaron mensajes amenazantes en los sanitarios.

Frente a la gravedad de la situación, los directivos informaron a las fuerzas de seguridad para iniciar las investigaciones pertinentes. Este hecho ha suscitado inquietud en la comunidad educativa, que ya se encuentra preocupada por cuestiones de seguridad en la región.

Los padres de los alumnos manifestaron su preocupación, demandando un ambiente seguro para los estudiantes. "Es alarmante que sucedan estas cosas. Esperamos que las autoridades actúen rápidamente para evitar que se repita", comentó una madre. La Escuela Juan Manuel Fangio refleja los desafíos que enfrentan muchas instituciones en la zona.

Las autoridades educativas han convocado reuniones de urgencia para discutir la problemática y buscar soluciones. En los últimos meses, otros incidentes similares han sido reportados en diferentes escuelas, lo que resalta la necesidad de implementar medidas de seguridad más efectivas y fomentar un clima de respeto entre los estudiantes.