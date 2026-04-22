Miércoles, 22 de Abril 2026
Escuelas en La Rioja refuerzan seguridad tras amenazas de violencia educativa
Policiales

Escuelas en La Rioja refuerzan seguridad tras amenazas de violencia educativa

El ministro de Seguridad, Miguel Zárate, estableció nuevas estrategias de intervención para garantizar la seguridad en escuelas, ante amenazas de atentados. Se prioriza la colaboración interinstitucional y la implementación de cambios en el sistema de seguridad.

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El ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, se reunió con autoridades policiales para definir estrategias ante las amenazas de atentados en escuelas. Durante el encuentro, se establecieron criterios de actuación coordinados entre las Comisarías, la Dirección de Investigaciones y la Unidad de Asuntos Juveniles, en colaboración con autoridades educativas y judiciales.

La seguridad escolar se ha convertido en una prioridad, buscando garantizar un entorno seguro para estudiantes y personal educativo. Cada incidente será investigado, y se determinarán consecuencias administrativas o penales según lo establezcan las autoridades competentes. Además, se discutieron cambios estructurales en el sistema de seguridad, con nuevas metodologías de trabajo para optimizar recursos y mejorar resultados operativos.

Entre los participantes de la reunión se encontraban el jefe de Policía, comisario general René Molina, y otros altos mandos. Destacaron la importancia de la colaboración interinstitucional para enfrentar estos desafíos. El compromiso del Gobierno provincial es claro: asegurar que las instituciones educativas estén respaldadas ante situaciones de riesgo, respondiendo a la creciente preocupación social por la seguridad de los niños y jóvenes.

La amenaza de atentados no solo impacta a estudiantes y docentes, sino que también genera inquietud en la comunidad. Por ello, se llevará a cabo un monitoreo de las acciones implementadas para evaluar su eficacia y realizar los ajustes pertinentes.

Etiquetas: gobierno provincial seguridad escolar amenazas de atentados policía la rioja educación
TL;DR

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