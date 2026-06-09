Miércoles, 10 de Junio 2026
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Estafas en Pituil: un hombre mayor cae en trampa de falsa oferta de computadora de PAMI

Un hombre en Pituil denunció una estafa tras recibir una oferta falsa de computadora relacionada con PAMI. Perdió $218.000 y se generó un préstamo a su nombre por $690.000. La investigación está en curso.

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Estafas en Pituil: un hombre mayor cae en trampa de falsa oferta de computadora de PAMI
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Un hombre de 68 años, residente del barrio La Orilla en Pituil, presentó una denuncia por estafa tras caer en una trampa relacionada con una falsa oferta de computadora vinculada al PAMI. La situación comenzó cuando su esposa recibió un mensaje de WhatsApp que prometía un equipo para afiliados. Luego de una llamada que parecía oficial, proporcionaron información personal para gestionar el envío del dispositivo.

El denunciante, quien se identificó como empleado del PAMI, notó un faltante de dinero al revisar su cuenta de Home Banking del Banco Nación. Inicialmente, encontró una reducción de $218.000 de un saldo que era de aproximadamente $428.000. Una hora después, constató que su cuenta ya no tenía fondos.

Al comunicarse con el Banco Nación, le informaron que, además del faltante, se había abierto un préstamo a su nombre por $690.000. Para evitar más movimientos fraudulentos, el banco bloqueó su acceso al Home Banking. La denuncia fue presentada en la Comisaría Distrito Pituil, donde se inició una causa por presunta estafa en modalidad virtual, con los autores aún sin determinar. La investigación está a cargo del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 1, bajo la dirección del Dr. Marcelo Alberto Carrizo.

Etiquetas: la rioja pituil estafa pami banco nación investigación
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