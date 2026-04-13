Lunes, 13 de Abril 2026
Estudiante de Chilecito es trasladado por portar un arma en el colegio 16
Policiales

Estudiante de Chilecito es trasladado por portar un arma en el colegio 16

Un estudiante del Colegio 16 de Chilecito fue trasladado a Nonogasta tras llevar un arma al colegio, en una decisión del área de Niñez y Adolescencia. La medida busca ofrecerle un entorno seguro, tras sufrir bullying. La institución refuerza los controles, priorizando la privacidad de los alumnos.

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El director del Colegio 16 de Chilecito, Ariel Araoz, confirmó que el estudiante que llevó un arma al establecimiento fue trasladado a la localidad de Nonogasta para convivir con un familiar. Esta decisión fue tomada por el área de Niñez y Adolescencia tras un exhaustivo análisis del entorno del joven, priorizando su integridad y la de la comunidad educativa.

Araoz explicó que el alumno había solicitado los requisitos para un pase a otra escuela la misma noche del incidente, subrayando la rapidez del trámite. A pesar de su conducta ejemplar hasta ese momento, se reveló que el joven era víctima de acoso escolar, lo que podría haber influido en su comportamiento. El director destacó la importancia de la prevención y el compromiso familiar para evitar situaciones similares en el futuro.

Con respecto a la seguridad del colegio, se han reforzado los controles visuales de pertenencias, aunque respetando la privacidad de los estudiantes, ya que el personal docente no puede realizar requisas invasivas. Para brindar tranquilidad a los padres, se implementarán talleres de concientización, enfocándose en la comunicación en lugar de sanciones punitivas.

Etiquetas: chilecito colegio 16 niñez y adolescencia bullying seguridad escolar educación
TL;DR

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