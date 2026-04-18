Sábado, 18 de Abril 2026
Estudiantes del profesorado en La Rioja piden medidas urgentes de seguridad tras ataque armado
Policiales

Estudiantes del profesorado en La Rioja piden medidas urgentes de seguridad tras ataque armado

Un ataque violento cerca del Profesorado Albino Sánchez Barros ha elevado la preocupación sobre la seguridad en la zona. La comunidad educativa exige acciones inmediatas para proteger a los estudiantes.

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Un ataque violento tuvo lugar cerca del Profesorado Albino Sánchez Barros y el Tobar García, donde la alumna Milagros y su pareja fueron agredidos por un vecino. El incidente ocurrió en el cruce de Dardo Rocha y Pasaje Rioja, mientras se dirigían al instituto. La comunidad educativa ha manifestado su preocupación y exige medidas de seguridad urgentes.

Milagros relató que el agresor los siguió hasta la entrada del establecimiento y, sin previo aviso, atacó a su pareja y les arrojó la moto encima, provocando una caída que agravó una lesión previa de la joven. La intervención de transeúntes que presenciaron la escena hizo que el agresor mostrara un arma de fuego antes de retirarse a su hogar, ubicado a pocos metros del lugar.

La inquietud en la comunidad educativa ha crecido, y se demandan acciones concretas para garantizar la seguridad de los estudiantes que asisten diariamente a estas instituciones. Se ha solicitado la entrega de imágenes de las cámaras de seguridad del 911 y la implementación de un corredor seguro. Las autoridades locales enfrentan el desafío de restablecer la confianza de los estudiantes y sus familias en un contexto de creciente violencia.

Etiquetas: profesorado albino sánchez barros dardo rocha violencia seguridad educación la rioja
TL;DR

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