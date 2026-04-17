Familia busca donantes de sangre mientras Amadeo lucha por su vida tras accidente en La Rioja

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La comunidad de La Rioja está conmocionada tras un grave accidente que dejó al pequeño Amadeo, de un año y diez meses, en estado crítico. El siniestro vial ocurrió cerca de las 23 horas durante una noche de lluvia, cuando la pareja del padre del niño, que circulaba en motocicleta, fue embestida por una camioneta que habría realizado una maniobra indebida.

Amadeo presenta un edema cerebral y está bajo estricta observación médica, con las próximas 48 horas siendo cruciales para su evolución. Su madre también resultó gravemente herida, con múltiples fracturas, y se encuentra en estado delicado tras una intervención quirúrgica.

La familia ha recibido apoyo de la comunidad, que ha organizado donaciones de sangre, especialmente de grupos A negativo y O negativo. El padre de Amadeo ha agradecido el apoyo y ha pedido a la comunidad que continúe orando por la recuperación de su hijo.

En cuanto al conductor de la camioneta, hay versiones contradictorias sobre su situación judicial, aunque su abogado ha confirmado que se encuentra detenido. Las autoridades locales enfrentan presiones para abordar la seguridad vial en la región tras este trágico incidente.