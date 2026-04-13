Lunes, 13 de Abril 2026
Familiares y amigos intensifican la búsqueda de Diego Alberto Ahumada en La Rioja
Policiales

Familiares y amigos intensifican la búsqueda de Diego Alberto Ahumada en La Rioja

Diego Alberto Ahumada, desaparecido desde el 11/04/26 en el Barrio Evita, mide 1,78 m, tiene vitíligo y vestía de negro. La comunidad es clave para su búsqueda.

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La desaparición de Diego Alberto Ahumada ha generado una fuerte preocupación en el Barrio Evita y ha activado un operativo de búsqueda por parte de la División Seguridad Personal. Desde el 11 de abril, Ahumada no ha regresado a su hogar, ubicado en calle Pellegrini 558.

Las autoridades han descrito a Ahumada como un hombre de aproximadamente 1,78 metros de estatura, con tez trigueña, ojos marrón oscuro y cabello corto de color castaño oscuro. Un rasgo distintivo es un vitíligo en su rostro. En el momento de su desaparición, vestía un pantalón largo y una campera negra.

La comunidad ha sido convocada a colaborar en la búsqueda, y se les insta a proporcionar cualquier información relevante llamando al 911 o al 380-4368992. Las fuerzas de seguridad están recabando datos y han compartido imágenes de Ahumada a través de redes sociales para aumentar la visibilidad del caso.

Las autoridades locales han reafirmado su compromiso en la búsqueda, pidiendo a los vecinos que mantengan la calma mientras se realizan las investigaciones necesarias. La situación ha resonado en toda la provincia, poniendo de manifiesto la importancia de la colaboración ciudadana en estos casos críticos.

Etiquetas: capital desaparición diego alberto ahumada barrio evita seguridad operativo de búsqueda
TL;DR

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