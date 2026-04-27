Lunes, 27 de Abril 2026
Gendarmería desmantela tráfico de drogas: 39 kilos de cocaína incautados en Catamarca
Policiales

Gendarmería desmantela tráfico de drogas: 39 kilos de cocaína incautados en Catamarca

Efectivos de Gendarmería Nacional desarticularon un intento de tráfico de 39 kilos de cocaína en Catamarca, con un valor astronómico en el mercado ilegal. El conductor, oriundo de Jujuy, fue detenido y la investigación avanza.

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En un operativo llevado a cabo por la Gendarmería Nacional Argentina, se logró desarticular un intento de tráfico de estupefacientes en Catamarca. El procedimiento resultó en el secuestro de 39 kilos de cocaína de alta pureza, con un valor significativo en el mercado ilegal.

El operativo fue realizado por el Escuadrón 67 “Catamarca” durante un control en El Portezuelo, donde se detuvo un automóvil Citroën C4 Aircross que mostraba comportamientos sospechosos. Una inspección del vehículo reveló paquetes de droga ocultos en varios compartimentos, confirmándose que se trataba de un cargamento de cocaína.

El conductor, un hombre de Jujuy, fue arrestado y se investiga que había partido del norte del país con destino a Mendoza, utilizando rutas catamarqueñas. La droga está bajo custodia de la fuerza federal, y se ha notificado al Juzgado Federal de Catamarca para las acciones legales pertinentes, incluyendo el secuestro del teléfono del detenido y el vehículo.

Etiquetas: catamarca gendarmería nacional estupefacientes tráfico de drogas cocaína jujuuy
TL;DR

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