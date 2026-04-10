Gendarmería detiene a dos personas tras incautar drogas en Vichigasta

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La Gendarmería Nacional realizó un operativo en el acceso sur de Vichigasta, donde se incautaron drogas que un hombre transportaba en una riñonera sobre la Ruta Nacional 74. El procedimiento tuvo lugar la noche del pasado martes como parte de las acciones de prevención pública en la región.

Durante el control, los efectivos detuvieron a un ciudadano que circulaba en dirección Sur-Norte. Al inspeccionar sus pertenencias, encontraron 46,42 gramos de marihuana y 27,24 gramos de cocaína, lo que permitió la apertura de un proceso judicial bajo la normativa vigente. El Juzgado Federal de La Rioja, a cargo del Dr. subrogante Daniel Eduardo Martínez, dispuso que el individuo quedara en libertad pero vinculado a la causa.

Las autoridades locales resaltaron la importancia de estos controles para combatir el tráfico de drogas en el departamento. La Gendarmería se comprometió a continuar con estas acciones, enfatizando la necesidad de la colaboración comunitaria para detectar y denunciar actividades sospechosas que contribuyan a erradicar el narcotráfico.