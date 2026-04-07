Gendarmes desarticulan un intento de narcotráfico en Anillaco con 82 gramos de marihuana

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En un control rutinario en la Ruta Nacional N° 75, personal de la Sección “Aimogasta” del Escuadrón 24 “Chilecito” detuvo a un conductor y halló **82 gramos** de marihuana en su vehículo, guardados en dos frascos de plástico. El incidente ocurrió en el Departamento Castro Barros y el implicado quedó bajo la supervisión del **Juzgado Federal de La Rioja**. A pesar de la incautación de la sustancia, el hombre fue liberado mientras se avanza en la investigación.

Este operativo forma parte de un esfuerzo mayor por parte de las fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico en la región. La gendarmería ha intensificado su vigilancia en rutas clave con el objetivo de desarticular las redes de tráfico de drogas que operan en el norte argentino, incluyendo **La Rioja**. La comunidad expresa preocupación ante el impacto del tráfico de drogas en la seguridad pública y la necesidad de una respuesta integral.

Las autoridades locales han destacado la importancia de implementar medidas de seguridad junto con programas de prevención y educación. La acción de la gendarmería es considerada un avance, aunque se reconoce que se requiere un esfuerzo coordinado entre diversas instituciones para abordar las causas del problema y lograr un entorno más seguro para todos los habitantes de **La Rioja**.